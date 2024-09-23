Gaziantep FK – Trabzonspor: 0-0

59’uncu dakikada Trabzonspor atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan John David’in vuruşu üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Topu takip eden Simon Banza’nın vuruşu ağlara gitti. Ancak VAR’ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen hakem Volkan Bayarslan, pozisyonun öncesinde Gaziantep FK’lı oyuncuya faul yapıldığı gerekçesiyle iptal etti.

Süper Lig'in 6'ncı haftasında Gaziantep FK, sahasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı.

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