Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK Kaptanı Maxim: Kazanan mantaliteye geri dönmemiz gerekiyor

        GAZİANTEP Futbol Kulübü Kaptanı Alexandru Maxim, yarın sahalarında Beşiktaş maçını kazanmayı arzuladıklarını belirterek, "Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz lazım.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 13:56 Güncelleme: 05.10.2024 - 14:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK Kaptanı Maxim: Kazanan mantaliteye geri dönmemiz gerekiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GAZİANTEP Futbol Kulübü Kaptanı Alexandru Maxim, yarın sahalarında Beşiktaş maçını kazanmayı arzuladıklarını belirterek, "Bizim kazanan mantaliteye geri dönmemiz lazım. Burada Göztepe olur, Beşiktaş olur hiç fark etmez. Bizim önceliğimiz şu an için 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak" dedi.

        Gaziantep FK Kaptanı Maxim, yarın oynanacak Beşiktaş maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Zorlu mücadele öncesi takım arkadaşlarına güvendiğini ve Gaziantep FK’yı eski gücüne döndürüp Beşiktaş karşılaşmasında 3 puan almayı hedeflediklerini belirten Maxim, “Ben pozitif kalmaya çalışıyorum. İstediğimiz başlangıcı yapamadık maalesef ama bahanemiz de yok. Zorlu bir fikstürle başladık. 4 maçımızı dışarıda oynadık. Birçok konuda kendimizi geliştirmemiz gereken alanlar var. Yeni kurulan bir takımız, yeni futbolculardan oluşan bir takımız fakat bu bahanenin arkasına saklanma durumu yok şu an için. Çünkü artık 6 hafta geçti, takım beraber oynamaya başladı. Onun haricinde yeni kurulduk. Tamam, yeni takımız ama artık bizim maç kazanmaya başlamamız lazım. Ben bu konuda hala pozitifim. Artık bir şeyler yerine oturduğu zaman bizler de maçlarımızı kazanmaya başlayacağız" diye konuştu.

        Takımın başarısının ön planda tutulması gerektiğine dikkat çeken Maxim, “Herkes sahada olmak ister, herkes oynamak ister. Herkes takıma katkı sağlayıp bir şeyler verebilmek ister. Hocalar için de geçerli, ekip için de geçerli. Dolayısıyla ben de sahada kalmak isterim. Oynamadığım zaman tabii ben de düşüyorum. Üzgün olurum ama bu Maxim'le alakalı bir şey değil. Artık isimler önemli değil. Önemli olan kimin oynayıp oynamadığı ya da benim oynayıp oynamadığım değil burada en önemlisi takım. Takım eğer iyi değilse tabii ki sonuçlar da kötü oluyor. O zaman benim oynayıp oynamadığım değil de takımın başarısı daha çok ön plana çıkıyor" dedi.

        'ÖNCELİĞİMİZ 3 PUAN ALMAK'

        Beşiktaş karşılaşmasının da kendileri için normal bir maç olduğunu ve önceliklerinin 3 puan olduğunu vurgulayan Maxim, "Beşiktaş karşılaşması bizim için aslında normal bir maç. Takım arkadaşlarıma ve yeni gelen arkadaşlarıma da aktarmaya çalışıyorum. Bizim önceliğimiz 3 puanı kazanmak ve bu durumdan çıkmak. Durumumuz çok da kötü değil aslında ama takımın hak ettiği yer aslında burası değil" diye konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        - Alexandru Maxim röp

        -Antrenman çalışmaları

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Bahçeli'den Sinan Ateş ve DEM Parti mesajları
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Hizbullah'ın yeni liderine ulaşılamıyor
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Komşusunu öldürdü! Babası ve kardeşini yaraladı! Şaşırtan savunma!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Bilinçsiz kullanılan vitamin ve takviyelerde ani kalp krizi uyarısı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hamas yöneticisinden "7 Ekim" açıklaması
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Bağışıklığınızı güçlendirecek kış çayı tarifleri
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Gaziantep FK'li futbolcu Maxim, Beşiktaş maçından 3 puan bekliyor:
        Gaziantep FK'li futbolcu Maxim, Beşiktaş maçından 3 puan bekliyor:
        Kadın eli değen köy okulu kolej görüntüsüne kavuştu
        Kadın eli değen köy okulu kolej görüntüsüne kavuştu
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
        Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı ağırlayacak
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti
        Şahinbey Belediye Başkanı Tahmazoğlu TEKNOFEST Adana'yı ziyaret etti
        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
        Gaziantep'teki trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi
        GSO stratejik planlama için toplandı
        GSO stratejik planlama için toplandı