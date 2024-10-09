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        Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama

        GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 09:29 Güncelleme: 09.10.2024 - 09:35
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        Gaziantep'te, göçmen kaçakçılığına 3 tutuklama
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        GAZİANTEP’te, jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 kaçak göçmen yakalandı, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında, yurda kaçak yollarla giren göçmenlerin farklı illere götürüleceği bilgisine ulaşıldı. Ekipler, kent girişinde şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Aramalarda, durdurulan 2 otomobilde, 2 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığını organize ettiği saptanan A.G., H.B. ve M.K. ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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