Gaziantep'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Öğleden sonra Boğaziçi ile İdilli Mahallesi arasında Almadin mevkisindeki ormanda 5 ayrı noktada yangın çıktı. Ormandan farklı bölgelerden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 8 arasöz, 5 itfaiye, 8 su tankı ve 7 iş makinesi sevk edildi. Karadan 100 kişilik ekibin müdahale ettiği yangınlara, havadan da 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.