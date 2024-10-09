Gaziantep'te 5 ayrı noktada çıkan orman yangını 2 saatte söndürüldü
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Öğleden sonra Boğaziçi ile İdilli Mahallesi arasında Almadin mevkisindeki ormanda 5 ayrı noktada yangın çıktı. Ormandan farklı bölgelerden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarıyla İslahiye ve Nurdağı Orman İşletme Şefliğine ait 8 arasöz, 5 itfaiye, 8 su tankı ve 7 iş makinesi sevk edildi. Karadan 100 kişilik ekibin müdahale ettiği yangınlara, havadan da 2 helikopter destek verdi. Ekiplerin 2 saat süren çalışması ile yangınlar kontrol altına alınarak söndürüldü. Ağaçların zarar gördüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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