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        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti

        GAZİANTEP'te, Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 13:31 Güncelleme: 12.10.2024 - 13:35
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        Eşi ve 4 çocuğunu öldürüp, intihar etti
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        GAZİANTEP'te, Ahmet Demir, eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

        Olay, saat 12.30 sıralarında Güzelvadi Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Demir, evde eşi ve 4 çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra, kendi başına ateş etti. Evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 6 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin olay yerinde incelemesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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