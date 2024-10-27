Gaziantep FK - Konyaspor: 3-1
STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Burak Pekkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih MazlumGAZİANTEP FK: Dioudis - Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno (Dk.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Burak Pekkan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Salih Mazlum
GAZİANTEP FK: Dioudis - Mustafa Eskihellaç, Ertuğrul Ersoy, Bruno (Dk. 76 Arda Kızıldağ), Saborit, Sorescu (Dk. (87 Mirza Cihan), Ndiaye, Kozlowski, Lungoyi (Dk. 87 Mandouki), Maxim (Dk. 75 Daubin), Kenan Kodro (Dk. 55 Halil İbrahim Dervişoğlu)
KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Bazoer (Dk. 65 Jevtovic), Boateng (Dk. 75 Umut Nayır), Ndao (Dk. 75 Keyta), Aleksic, Pedrinho, Kramer
GOLLER: Dk. 28. Ertuğrul Ersoy, Dk. 60 Lungoyi, Dk. 80 Sorescu (Gaziantep FK) - Dk. 13 Ndao (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Ertuğrul Ersoy, Selçuk İnan (Teknik Direktör) (Gaziantep FK) - Adil Demirbağ, Bazoer (Konyaspor)
Süper Lig'in 10’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup etti.
13’üncü dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanattan gelişen Konyaspor atağında Kramer’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Pedrinho müsait pozisyondaki Ndao’ya bıraktı. Ndao’nun vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.
19’uncu dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Pedrinho’nun ortasına iyi yükselen Aleksic’in kafa vuruşu üstten auta çıktı.
28’inci dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ortasına iyi yükselen Eruğrul Ersoy’un kafa vuruşu ağlara gitti: 1-1.
60’ıncı dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında rakibinden topu alan Kozlowksi’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lungoyi’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
80’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski’nin pasında topla buluşan Sorescu’nun ceza sahası içerisine sokularak vurduğu şut ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka ev sahibi takımın 3-1’lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
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