Gaziantep'te kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Oğuzeli ilçesinde 5 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 av tüfeği ile 257 fişek ele geçirildi. A.B., C.A., F.C., H.Ö. ve K.B. gözaltına alındı.

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