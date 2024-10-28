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        Gaziantep'te kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı

        GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 12:43 Güncelleme: 28.10.2024 - 12:45
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        Gaziantep'te kaçak silah operasyonu: 5 gözaltı
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        GAZİANTEP’te, jandarmanın düzenlediği kaçak silah operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığıyla mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Oğuzeli ilçesinde 5 şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 tabanca, 2 av tüfeği ile 257 fişek ele geçirildi. A.B., C.A., F.C., H.Ö. ve K.B. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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