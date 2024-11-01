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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya,17 gün sonra hastanede öldü

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolun karısına geçerken otomobilin çarptığı Ayşe Polat (74), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2024 - 14:10 Güncelleme: 01.11.2024 - 14:15
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        Gaziantep'te otomobilin çarptığı yaya,17 gün sonra hastanede öldü
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        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde yolun karısına geçerken otomobilin çarptığı Ayşe Polat (74), tedavi gördüğü hastanede 17 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza,14 Ekim'de Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Şule G. (26) yönetimindeki 06 EE 2611 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Polat'a çarptı. Yaralanan Polat, bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ayşe Polat, dün gece doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Polat, bugün İslahiye’nin Burunsuzlar Mahallesi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

        Kaza sonrası gözaltına alınan otomobil sürücüsü Şule G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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