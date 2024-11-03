Yeni Malatyaspor– Sakaryaspor: 0-2
STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri ÖğeYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu (Dk.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe
YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik) - Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Ferhat Canlı (Dk. 72 Enes Savucu), Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış, Mert Altıntaş
SAKARYASPOR: Jakub Szumski - Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammet Ertürk), Bülent Uzun, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Aabid, Saint-Louis (Dk. 81 Engincan Aksoy), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek), Fernando (Dk. 82 Volkan Egri)
GOLLER: Dk. 19 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Atakan Müjde, Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) – Saint- Louis, Salih Dursun (Sakaryaspor)
1’inci Lig’in 11’inci haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 2-0 Sakaryaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.
19’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Murat Cem’in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Erdi’nin kafa vuruşu ile top ağlara gitti: 0-1
45+3’üncü dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Saint- Louis’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rayane Aabid’in vuruşu kalecide kaldı.
60’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor’un atağında Saint-Louis’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Demir’in vuruşu kaleciden döndü.
79’uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Saint-Louis ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yandan auta gönderdi.
90+1’inci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Aabid’in ceza sahası içerisine yaptığı orta savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Simon’un şutu ağlara gitti: 0-2
Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka Sakaryaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.
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