Yeni Malatyaspor– Sakaryaspor: 0-2

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka Sakaryaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

1’inci Lig’in 11’inci haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 2-0 Sakaryaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.