Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Yeni Malatyaspor– Sakaryaspor: 0-2

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri ÖğeYENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 03.11.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeni Malatyaspor– Sakaryaspor: 0-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Fatih Tokail, Şenol Bektaş, Sabri Öğe

        YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Damlu (Dk.17 Muhammed Enes Salik) - Emircan Bayrakdar, Erşan Yaşa, Berat Yaman, Yiğit Ulaş, Ferhat Canlı (Dk. 72 Enes Savucu), Atakan Müjde, Mehmet Güneş, Burak Efe Yaz, Umut Tanış, Mert Altıntaş

        SAKARYASPOR: Jakub Szumski - Cebrail Karayel (Dk. 56 Muhammet Ertürk), Bülent Uzun, Salih Dursun, Erdi Dikmen, Murat Cem Akpınar (Dk. 56 Emre Demir), Aabid, Saint-Louis (Dk. 81 Engincan Aksoy), Simon, Mamadou (Dk. 50 Mustafa Pektemek), Fernando (Dk. 82 Volkan Egri)

        GOLLER: Dk. 19 Erdi Dikmen (Sakaryaspor)

        SARI KARTLAR: Atakan Müjde, Mehmet Güneş (Yeni Malatyaspor) – Saint- Louis, Salih Dursun (Sakaryaspor)

        1’inci Lig’in 11’inci haftasında Yeni Malatyaspor Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaştı. Maç 2-0 Sakaryaspor’un üstünlüğü ile sonuçlandı.

        19’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Murat Cem’in ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Erdi’nin kafa vuruşu ile top ağlara gitti: 0-1

        45+3’üncü dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Saint- Louis’in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Rayane Aabid’in vuruşu kalecide kaldı.

        60’ıncı dakikada sol kanattan gelişen Sakaryaspor’un atağında Saint-Louis’in ceza sahası içerisine gönderdiği topu kontrol eden Emre Demir’in vuruşu kaleciden döndü.

        79’uncu dakikada orta alandan gelişen Sakaryaspor atağında Saint-Louis ceza sahası çizgisi üzerinde buluştuğu topu yandan auta gönderdi.

        90+1’inci dakikada sağ kanattan gelişen Sakaryaspor atağında Aabid’in ceza sahası içerisine yaptığı orta savunmadan döndü. Pozisyonun devamında Simon’un şutu ağlara gitti: 0-2

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka Sakaryaspor’un 2-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı var
        Çorum'da 5 katlı binada patlama: Ölü ve çok sayıda yaralı var
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Ters yönden gelip ölüm saçtı! 3 kişi hayatını kaybetti
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Trabzonspor 11'i...
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Kına gecesinde ortalık karıştı! Kamyonetle kalabalığa daldı
        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
        Taksim'de 'Cadılar Bayramı' partisine gelen gençlere şok: Suç makinesi çiftin hedefi oldular
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        ABD'de kıyasıya seçim yarışı
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        46. İstanbul Maratonu sona erdi!
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Araç kiralama şirketlerine Maliye denetimi
        Genç avukattan acı haber!
        Genç avukattan acı haber!
        S&P'den asgari ücret yorumu
        S&P'den asgari ücret yorumu
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Harris'ten sürpriz: En çok izlenen programlardan birine katıldı
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        Kemerburgaz kararı Okan Buruk’ta!
        "Tehlike çanları çalıyor"
        "Tehlike çanları çalıyor"
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Eda Suluki
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        İşte 90'ların bilgisayar oyunları!
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        Trump'tan Harris'e suçlama: Ben barışın adayıyım
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Erotik film furyasının sonucu
        Erotik film furyasının sonucu
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Gandalf mı Dumbledore mu?
        Gandalf mı Dumbledore mu?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaral...
        Gaziantep'te otomobil, kaldırımdaki yayaların arasına daldı: 1 ölü, 1 yaral...
        Kızılay Başkanı Yılmaz: Son depremzede başını yastığa huzurla koyana kadar...
        Kızılay Başkanı Yılmaz: Son depremzede başını yastığa huzurla koyana kadar...
        Gaziantep'te 1 kişi silahla yaralandı
        Gaziantep'te 1 kişi silahla yaralandı
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı
        Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin ekim ayı ihracatı 1 milyar doları aştı