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        Otomobiller çarpıştı; sürücü ve eşi öldü, 2 kişi yaralandı

        GAZİANTEP'in Karkamış ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Yusuf Ateş (78) ile eşi Zeliha Ateş (76) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 04.11.2024 - 11:40
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        Otomobiller çarpıştı; sürücü ve eşi öldü, 2 kişi yaralandı
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        GAZİANTEP’in Karkamış ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Yusuf Ateş (78) ile eşi Zeliha Ateş (76) yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Karkamış ilçesi Subağı Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 27 ARY 957 plakalı otomobil ile Yusuf Ateş’in kullandığı 27 NF 888 plakalı otomobil, kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralanan Yusuf ve Zeliha Ateş çifti ile diğer otomobildeki ismi öğrenilemeyen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Karkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan yaralılardan Yusuf Ateş eşi Zeliha Ateş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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