Silahlı kız alıp-verme kavgasında ölen kardeşler toprağa verildi

GAZİANTEP'te, akraba aileler arasında kız alıp-verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaşamını yitiren Mehmet Keren (22) ile ağabeyi Eyüp Keren (33), toprağa verildi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ocaklar Mahallesi’nde meydana geldi. Akraba olan aileler arasında kız alıp-verme nedeniyle çıkan tartışma, silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Mehmet Keren’in yaşamını yitirdiği belirlenirken, durumu ağır olan ağabeyi Eyüp Keren ile kuzenleri Muhittin Keren ve Adil Keren ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Eyüp Keren de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.