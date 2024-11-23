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        Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Türkiye'nin deprem tehlike haritasını çıkartacağız

        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye'nin deprem konusunda dünyanın en büyük projeyi yürüttüğünü ve bu alanda 132 diri fay hattında çalışma yapıldığını söyleyerek, "Projeden çıkacak sonuçlara göre Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ortaya çıkaracağız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 23.11.2024 - 14:55
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        Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Türkiye'nin deprem tehlike haritasını çıkartacağız
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        İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Türkiye’nin deprem konusunda dünyanın en büyük projeyi yürüttüğünü ve bu alanda 132 diri fay hattında çalışma yapıldığını söyleyerek, “Projeden çıkacak sonuçlara göre Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ortaya çıkaracağız” dedi.

        İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, beraberindeki heyetle birlikte Gaziantep’in İslahiye ilçesi Ortaklı Mahallesi’nde çalışmaların yürütüldüğü Yesemek fay hattı üzerinde incelemelerde bulundu. Karaloğlu’na Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Halil Uğur, kent ve ilçe protokolü ile AFAD yetkilileri de eşlik etti. Karaloğlu, Yesemek fay hattı üzerinde bulunan kırılma noktalarını inceledi. Karal, yürütülen projelerden çıkacak sonuç ile Türkiye’nin deprem haritasının yeniden oluşturulacağını aktardı.

        ‘BİNA YAPILAŞMALARINDA DA YENİ BİR OLUŞUMA GİDECEĞİZ’

        Münir Karaloğlu, projeden çıkacak sonuçlar kapsamında bina yapılaşmalarında da yeni bir oluşuma gidileceğini söyledi. 132 diri fayda proje yürütülerek çıkacak sonuçların değerlendirilmeye alınacağını kaydeden Karaloğlu, “Depremi engelleme şansımız yok. Bu ülkede depremler olacak. Bizim yapmamız gereken bunu bilerek, buna uygun yaşam alanları ve mekanlar oluşturmak. Her şeyimizi buna uygun yapmak zorundayız. Bunun tersini yaparsak her depremden sonra yine acılar ve gözyaşları yaşarız. Bunu arzu etmiyoruz. Biz AFAD olarak afetin risk tarafını yönetmek istiyoruz. En büyük çabamız ve en büyük gayretimiz bu. Deprem anlamında dünyada yürütülen en büyük projeyi yürütüyoruz. Bundan daha büyüğü yok. Şu an 132 diri fayda bu proje kapsamında aynı anda çalışma yapılıyor. Bu çalışma önemli bir çalışma. Buradan çıkacak sonuçlara göre Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ortaya çıkaracağız" diye konuştu.

        Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise yürüttükleri projenin Türkiye Paleosismoloji Projesi olduğunu ve Türkiye’deki diri fay hatlarının incelendiğini söyledi. Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ve diri fay haritasının güncellenmesini sağlamak istediklerini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir, “Yani bizim faylarımız geçmişte kaç tane deprem üretmiş, ne zaman deprem üretmiş, hangi aralıklarla deprem üretmiş, son depremi ne zaman yapmış ve bundan sonra ne zaman kırılabilir gibi konulara bakıyoruz. Bunları ortaya çıkararak Türkiye'nin deprem tehlike haritasını ve diri fay haritasının güncellenmesini sağlamak istiyoruz. Hedefimiz bu. Bunları yaptığımız zaman depremin önceden olacak kısımlarını bilebileceğimiz için ona göre hazırlık ve risk azaltma çalışmalarına katkıda bulunmuş olacağız" dedi.

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