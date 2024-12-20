Bakan Bolat: Suriye ile ticaret hızlanacak (2)

'İHRACATTACUMHURİYET REKORUNU KIRIYORUZ'

Gaziantep bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri'nde (GAİB) düzenlenen 'İhracatın Yıldızları' ödül törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Bolat, Türkiye'de ekonomik büyümenin beklenilen seviyede gerçekleştiğini söyledi. Türkiye ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine çıkartmayı hedeflediklerini ifade eden Bolat, ihracat rekorunun bu yıl 260 milyar dolar seviyesinde kapatacaklarını kaydederek, "İhracatımızı 300 milyar dolarların üzerine çıkartma hedefimiz doğrultusunda siz iş insanlarımızın katkıları çok önemli. Kişi başına milli gelirimizi 22 yılda 3 bin 600 dolardan, 13 bin 200 dolara ve bu yıl sonunda 15 gün sonra 15 bin dolar bandına çekmiş olacağız. Toplam milli gelirimizi 230 milyar dolar, geçen sene sonu 1 trilyon 130 milyar dolar, eylül ayı sonu itibarıyla kesinleşmiş 1 trilyon 260 milyar dolar, aralık ayı sonu itibarıyla de 1 trilyon 300 milyar dolara yükseltmiş olacağız. İhracatta da bu yıl Cumhuriyet rekorunu kırıyoruz. 260 milyar dolar gibi bir rakamla kapatacağız. Hizmetler ihracatımızı da 115 milyar dolar bandına taşımış olacağız. Bu rakamlarla 22 yılda mal ve hizmet ihracatında 7 buçuk kat artmış olacağız" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ YOL KATETTİK' Toplam istihdam rakamlarının 33 milyona ulaşıldığını kaydeden Bakan Bolat, "Bu şartlarda baktığımızda istihdamımız da iyi gidiyor. 2002 yılında yola çıktığımızda 21 milyon istihdam vardı ülkemizde. İşsizlik oranımız 2 yıla yakın sürede tek haneli rakamda yüzde 8,8 oranında. Enflasyonda da yüzde 77’den yüzde 46’ya kadar inen çizgide enflasyonla mücadelemizde de önemli yol katettik" diye konuştu.