Gaziantep FK: 2 - Antalyaspor: 0
STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin AylakGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk.
STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 75 Lungoyi), Maxim (Dk. 86 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Kenan Kodro)
ANTALYASPOR: Kenan Piric - Bünyamin Balcı (Dk. Aburrahim Dursun), Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 82 Taha Osman Özmert) , Kaluzinski, Petrusenko Dk. 45 Erdal Rakıp), Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo (Dk. 45 Segovia), Gaich (Dk. 67 Dk. 64 Towsend)
GOLLER: DK. 41 Kozlowski, Dk. 65 Maxim (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Sorescu (Gaziantep FK) - Petrusenko,Erdal Rakıp,Abdurrahim (Antalyaspor)
KIRMIZI KART: Erdal Rakıp (Antalyaspor)
SÜPER Lig’in 17’nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.
1’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ara pasında topla buluşan Okereke topu Kozlowski’ye bıraktı. Kozlowski’nin boş kaleye şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.
15’inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı’nın pasında topla buluşan Van de Streek’in kaleci ile karşı karşıya vuruşu az farkla auta çıktı.
31’inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa’nın ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Maxim’in kafa vuruşu direkten auta çıktı.
34’üncü dakikada kontra atağa çıkan Gaziantep FK’da sol köşede topla buluşan Okereke’nin vuruşu savunmaya çarparak Sorescu’nun önünde kaldı. Sorescu’nun şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.
41’inci dakikada Gaziantep FK’da sol köşede topla buluşan Mustafa Eskihellaç topu sürükleyerek, Okereke ile buluşturdu. Ceza sahası içerisine sokulan Okereke’nin pasında Kozlowski’nin vuruşu ağlara gitti:1-0
69’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisine sokulan Soner’in pasında müsait pozisyonda olan Streek’in boş kaleye vuruşu az farkla auta çıktı.
65’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski’nin topu kontrolü sırasında topu önüne alan Maxim’in vuruşu ağlara gitti:2-0
90+2’nci dakikada Gaziantep FK’da Ndiaye’nin pasında topla buluşan Kenan Kodro’nun kaleci ile karşı karşıya vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.