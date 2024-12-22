Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep FK: 2 - Antalyaspor: 0

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin AylakGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 15:32 Güncelleme: 22.12.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep FK: 2 - Antalyaspor: 0
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Oğuzhan Çakır, Murat Temel, Hüseyin Aylak

        GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - M'Bakata, Ertuğrul Ersoy, Bruno, Mustafa Eskihellaç, Sorescu, Ndiaye, Kozlowski (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Okereke (Dk. 75 Lungoyi), Maxim (Dk. 86 Daubin), Halil Dervişoğlu (Dk. 86 Kenan Kodro)

        ANTALYASPOR: Kenan Piric - Bünyamin Balcı (Dk. Aburrahim Dursun), Thalisson, Veysel Sarı, Mert Yılmaz (Dk. 82 Taha Osman Özmert) , Kaluzinski, Petrusenko Dk. 45 Erdal Rakıp), Van de Streek, Soner Dikmen, Djenepo (Dk. 45 Segovia), Gaich (Dk. 67 Dk. 64 Towsend)

        GOLLER: DK. 41 Kozlowski, Dk. 65 Maxim (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Sorescu (Gaziantep FK) - Petrusenko,Erdal Rakıp,Abdurrahim (Antalyaspor)

        KIRMIZI KART: Erdal Rakıp (Antalyaspor)

        SÜPER Lig’in 17’nci haftasında Gaziantep FK, sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti.

        1’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ara pasında topla buluşan Okereke topu Kozlowski’ye bıraktı. Kozlowski’nin boş kaleye şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

        15’inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı’nın pasında topla buluşan Van de Streek’in kaleci ile karşı karşıya vuruşu az farkla auta çıktı.

        31’inci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Mustafa’nın ceza sahasına ortasında topa iyi yükselen Maxim’in kafa vuruşu direkten auta çıktı.

        34’üncü dakikada kontra atağa çıkan Gaziantep FK’da sol köşede topla buluşan Okereke’nin vuruşu savunmaya çarparak Sorescu’nun önünde kaldı. Sorescu’nun şutu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

        41’inci dakikada Gaziantep FK’da sol köşede topla buluşan Mustafa Eskihellaç topu sürükleyerek, Okereke ile buluşturdu. Ceza sahası içerisine sokulan Okereke’nin pasında Kozlowski’nin vuruşu ağlara gitti:1-0

        69’uncu dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında ceza sahası içerisine sokulan Soner’in pasında müsait pozisyonda olan Streek’in boş kaleye vuruşu az farkla auta çıktı.

        65’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Kozlowski’nin topu kontrolü sırasında topu önüne alan Maxim’in vuruşu ağlara gitti:2-0

        90+2’nci dakikada Gaziantep FK’da Ndiaye’nin pasında topla buluşan Kenan Kodro’nun kaleci ile karşı karşıya vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        Dışişleri Bakanı Fidan Şam'da
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        "Esad Lahey'de yargılanmalı"
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Çocuklar zararlı içeriklerden nasıl korunacak
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Kayseri'de ilk 11'ler belli oldu!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        Muğla'da helikopter hastaneye çarptı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        İstanbul Havalimanı'nda goril yavrusu yakalandı!
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Kayıtlara geçmediği için bilmiyoruz: 2 yılda 2 kat artış
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Dünya'nın çekirdeğine derinlemesine bir yolculuk...
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        Roma'dan Dybala için flaş açıklama!
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        68 yıllık tekstil firması faaliyetlerini durdurdu
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        "Sektörde zorbalık yaşadım"
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Avcılar sapığı olarak bilinen seri katil! 43 kişiyi öldürdü iddiası!
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Trump'tan kariyerini anlatan film yapımcısına görev
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Esad rejiminin borçları yeni hükümeti zorluyor
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Maya Perest!
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        Çığ tehlikesi sürüyor! Yurdun büyük bölümü yağışlı
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        İsrail'de protestolar sürüyor: Yüz binlerce kişi sokağa çıktı!
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        Estetik ameliyatlarda ihmal ölümle sonuçlanıyor
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Hayır, korkmuyorum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"
        "Sokakta yürüyemiyordum"

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Gaziantep'te 6 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        İslahiye'de ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
        Barak Sulama Projesi'nde ilk etap tamamlandı
        Barak Sulama Projesi'nde ilk etap tamamlandı
        Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini baba ile oğlu...
        Gaziantep'te dedelerinden devraldıkları tatlıcılık mesleğini baba ile oğlu...