Gaziantep FK: 2 - Antalyaspor: 0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 2-0 Gaziantep FK’nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

90+2’nci dakikada Gaziantep FK’da Ndiaye’nin pasında topla buluşan Kenan Kodro’nun kaleci ile karşı karşıya vuruşu ağlara gitti ancak maçın hakemi ofsayt bayrağını kaldırdı.

15’inci dakikada orta alandan gelişen Antalyaspor atağında Bünyamin Balcı’nın pasında topla buluşan Van de Streek’in kaleci ile karşı karşıya vuruşu az farkla auta çıktı.

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