Sokak köpeğinin çocuğa saldırdığı anlar kamerada
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük kız çocuğunu olayı gören bir kadın kurtardı.
GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük kız çocuğunu olayı gören bir kadın kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün sabah saatlerinde Kırıkçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Markete ekmek almaya giden ismi öğrenilmeyen kız çocuğuna sokaktaki bir köpek saldırdı. Kaçmaya başlayan çocuk, bu sırada yoldan geçen bir kadının bastonuyla ve yerden aldığı taşı atarak köpeği kovalamasıyla kurtuldu. Küçük çocuğun yaralanmadığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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