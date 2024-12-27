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        Sokak köpeğinin çocuğa saldırdığı anlar kamerada

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük kız çocuğunu olayı gören bir kadın kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 12:42 Güncelleme: 27.12.2024 - 12:45
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        Sokak köpeğinin çocuğa saldırdığı anlar kamerada
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, ekmek almaya giderken sokak köpeğinin saldırısına uğrayan küçük kız çocuğunu olayı gören bir kadın kurtardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün sabah saatlerinde Kırıkçalı Mahallesi’nde meydana geldi. Markete ekmek almaya giden ismi öğrenilmeyen kız çocuğuna sokaktaki bir köpek saldırdı. Kaçmaya başlayan çocuk, bu sırada yoldan geçen bir kadının bastonuyla ve yerden aldığı taşı atarak köpeği kovalamasıyla kurtuldu. Küçük çocuğun yaralanmadığı anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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