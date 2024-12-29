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        Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun cinayet şüphelisi, 19 yıl sonra yakalandı

        ESKİ Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin (71) ve oğlu Cahit Çetin'i (27) restoranda yemek yerken tabanca ile öldüren Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep'te yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 29.12.2024 - 11:45
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        Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun cinayet şüphelisi, 19 yıl sonra yakalandı
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        ESKİ Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin (71) ve oğlu Cahit Çetin’i (27) restoranda yemek yerken tabanca ile öldüren Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep’te yakalandı.

        Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin, oğlu Cahit Çetin ile birlikte 2005 yılında Kilis'te otogar kavşağındaki bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ekrem Çetin ve oğlu ölürken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada belediye başkanı ve oğlunu öldüren şüphelinin Lütfü Arslan olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda Arslan’a ulaşılamadı.

        Yıllardır aranan şüpheli Lütfü Arslan'ın, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde olduğu belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri, Lütfü Arslan’ı gizlendiği evde düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve hakkında 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Lütfü Arslan, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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