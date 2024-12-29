Eski Kilis belediye başkanı ve oğlunun cinayet şüphelisi, 19 yıl sonra yakalandı

ESKİ Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin (71) ve oğlu Cahit Çetin’i (27) restoranda yemek yerken tabanca ile öldüren Lütfü Arslan, 19 yıl sonra Gaziantep’te yakalandı.

Kilis Belediye Başkanı Ekrem Çetin, oğlu Cahit Çetin ile birlikte 2005 yılında Kilis'te otogar kavşağındaki bir restoranda yemek yerken silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ekrem Çetin ve oğlu ölürken, şüpheli ise kaçtı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada belediye başkanı ve oğlunu öldüren şüphelinin Lütfü Arslan olduğu belirlendi. O dönem yapılan çalışmalarda Arslan’a ulaşılamadı.