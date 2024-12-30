Otomobilin çarptığı Muhammed, 19 gün sonra öldü
KİLİS'te okuldan eve giderken otomobilin çarptığı Muhammed El Kedro (9), hastanede 19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
KİLİS'te okuldan eve giderken otomobilin çarptığı Muhammed El Kedro (9), hastanede 19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.
Kaza, 11 Aralık'ta öğle saatlerinde Ekrem Çetin Caddesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine gitmeye çalışan Suriyeli Muhammed El Kedro'ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Muhammed'i Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed, daha sonra Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammed El Kedro, sabaha karşı hayatını kaybetti. Muhammed El Kedro'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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