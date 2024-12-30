Otomobilin çarptığı Muhammed, 19 gün sonra öldü

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza, 11 Aralık'ta öğle saatlerinde Ekrem Çetin Caddesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine gitmeye çalışan Suriyeli Muhammed El Kedro'ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Muhammed'i Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed, daha sonra Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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