Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Otomobilin çarptığı Muhammed, 19 gün sonra öldü

        KİLİS'te okuldan eve giderken otomobilin çarptığı Muhammed El Kedro (9), hastanede 19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 11:39 Güncelleme: 30.12.2024 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilin çarptığı Muhammed, 19 gün sonra öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KİLİS'te okuldan eve giderken otomobilin çarptığı Muhammed El Kedro (9), hastanede 19 gün sonra yaşam savaşını kaybetti.

        Kaza, 11 Aralık'ta öğle saatlerinde Ekrem Çetin Caddesi’nde meydana geldi. Okuldan çıkıp, evine gitmeye çalışan Suriyeli Muhammed El Kedro'ya sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, Muhammed'i Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Muhammed, daha sonra Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Muhammed El Kedro, sabaha karşı hayatını kaybetti. Muhammed El Kedro'nun cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Bakan Şimşek'ten akaryakıt ve tütünde ÖTV açıklaması
        Yoksulluk raporu açıklandı
        Yoksulluk raporu açıklandı
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        2.1 milyar TL'lik bungalov sarmalı!
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        F.Bahçe'den dev transfer operasyonu!
        Gözler maaş zamlarında
        Gözler maaş zamlarında
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'ün en çok kazanan futbolcuları!
        2024'te dünya ne yaşadı?
        2024'te dünya ne yaşadı?
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        İlkokulda karne dönemi bitiyor
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Eski belediye başkanı ve oğlu restoranda öldürülmüştü! 19 yıl sonra flaş gelişme!
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Kanka kelimesi nereden geliyor?
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        Yılbaşı öncesi 'kozmetik alkol' uyarısı
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        “Beşiktaş’ı güzel günlere hep birlikte taşıyacağız”
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Servis faciasında okul müdürü açığa alındı
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        3 ay önce evlenmişti! Boşanma aşamasında 20'den fazla bıçak darbesi!
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Trump'ın geri istediği kanal nasıl ABD kontrolüne geçmişti?
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Yerli kargo İHA ilk kez envantere girdi
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!
        Güney Kore'deki uçak kazasının ardından sıkı denetim talimatı!

        Benzer Haberler

        Gaziantep Şehir Hastanesinde ter testi uygulaması başladı
        Gaziantep Şehir Hastanesinde ter testi uygulaması başladı
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kı...
        Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinde tüm zamanların ziyaretçi rekoru kı...
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Kamil Ocak Spor Salonu inşaat...
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Kamil Ocak Spor Salonu inşaat...
        Gaziantep'te buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yara...
        Gaziantep'te buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yara...