Gaziantep FK - İstanbulspor: 4-0

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Gaziantep FK’nın 4-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

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