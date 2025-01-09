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        Gaziantep FK - İstanbulspor: 4-0

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak DemirelGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Daubin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2025 - 20:12 Güncelleme: 09.01.2025 - 20:15
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        Gaziantep FK - İstanbulspor: 4-0
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        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Kıvanç Durmaz, Salih Burak Demirel

        GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan - Daubin (Dk. 85 Ertuğrul Ersoy), Furkan Soyalp (Dk. 67 Maxim), Lungoyi (Dk. 75 Halil İbrahim Dervişoğlu), Mandouki, Mirza Cihan (Dk. 84 Eren Erdoğan), Sorescu (Dk. 68 M’Bakata), Kenan Kodro, Ogüz Özçiçek, Ömürcan Artan, Viana

        İSTANBULSPOR: Mücahit Serbest - Yunus Bahadır, Tuncer Duhan Aksu, Fatih Tultak (Dk. 46 Okan Erdoğan), Ologo, Sambissa (Dk. 62 Emir Kaan Gültekin), Abdullah Dijlan Aydın (Dk. 77 Loshaj), Kerem Şen, Muammer Sarıkaya (Dk. 62 Modestas), Yusuf Ali Özer, Jackson (Dk. 46 Diarra)

        GOLLER: Dk. 24, Dk. 87, Dk. 90+2 Kenan Kodro, Dk. 86 Eren Erdoğan (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Viana (Gaziantep FK), Jackson, Okan Erdoğan, Modestas (İstanbulspor)

        Türkiye Kupası B Grubu'nda mücadele eden Gaziantep FK, sahasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti.

        9’uncu dakikada orta alandan gelişen ev sahibi takımın atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Furkan Soyalp, topu Kenan Kodro'ya bıraktı. Kodro’nun vuruşunda top rakibe çarparak kornere çıktı.

        16’ncı dakikada Gaziantep FK’da serbest vuruşu hızlı kullanan Mirza Cihan'ın vuruşunda topla buluşan Sorescu, meşin yuvarlağı ceza sahası içerisine gönderdi. Topla buluşan Lungoyi'nin sert vuruşunda top kaleciden döndü.

        24’üncü dakikada Abdullah Dijlan Aydın'ın hatalı pasında topla buluşan Ogüz Özçiçek'in ceza sahası içerisine yaptığı ortaya iyi yükselen Kenan Kodro'nun kafa vuruşu ağlara gitti: 1-0.

        66’ncı dakikada savunmanın hatasında topla buluşan Emir Kaan Gültekin’in şutu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Gültekin tekrar şut çekti ancak savunma araya girdi.

        86’ncı dakikada kaleci Burak’ın uzun pasında topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun pasında Maxim’in vuruşu kaleciden döndü. Pozisyonun devamında Eren Erdoğan’ın gelişine şutu ağlara gitti: 2-0.

        87’nci dakikada sol kanattan gelişen Gaziantep FK atağında topla buluşan Halil Dervişoğlu’nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasta topla buluşan Kenan Kodro’nun şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

        90+2’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Ogün’ün pasında topla buluşan Kenan Kodro’nun aşırtma vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0.

        Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele Gaziantep FK’nın 4-0’lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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