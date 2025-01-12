Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-0
STAT:Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün KamacıGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- M'Bakata, Arda Kızıldağ, Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk.
STAT:Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Ozan Ergün, Murat Altan, Ogün Kamacı
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan- M’Bakata, Arda Kızıldağ, Mandouki, Mustafa Eskihellaç (Dk.68 Ömürcan Artan), N’Diaye, Kozlowski (Dk.86 Ertuğrul Ersoy), Maxim (Dk.75 Daubin), Sorescu, Okereke (Dk.86 Mirza Cihan), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.75 Kenan Kodro)
ADANA DEMİRSPOR: Deniz Eren Dönmezer- Arda Okan Kurtulan, Semih Güler, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, Osman Kaynak (Dk.90 Ozan Demirbağ), İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol (Dk.79 Salih Kavrazlı), Yusuf Barası (Dk.46 Tayfun Aydoğan), Abat Aimbetov (Dk.79 Nabil Alioui)
GOL: Dk.4 Okereke (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Maxim, Arda Kızıldağ, Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK)
Süper Lig’in 19’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Adana Demirspor’u 1-0 mağlup etti.
4’üncü dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu’nun pasıyla ceza alanı içerisinde buluşan Okereke’nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.
17’nci dakikada Sorescu’nun pasıyla ceza alanı önünde buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu’nun şutu kalecide kaldı.
51’inci dakikada sol köşeden kullanılan korner atışında Tayfun Aydoğan’ın ortasına iyi yükselen Arda Okan Kurtulan’ın kafa vuruşu kalecide kaldı.
66’ncı dakikada Adana Demirspor atağında ceza alanı dışında topla buluşan Abat Aimbetov’un şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
76’ncı dakikada Ömürcan Artan’ın pasıyla ceza alanı dışında buluşan Sorescu’nun sert şutu üstten auta gitti.
81’inci dakikada Tolga Kalender’in kullandığı korner atışında topla buluşan Abdulsamet Burak’ın vuruşu kaleciye çarparak kornere gitti.
Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
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