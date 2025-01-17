Gaziantep'te depremde 134 kişinin öldüğü sitenin müteahhidine 21 yıl 9 ay ceza

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde yıkılan ve 134 kişinin yaşamını yitirdiği Gaziantep'teki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili davada, sitenin müteahhidi Mehmet Ertan Akay'a 21 yıl 9 ay, tutuksuz sanık mimari proje sorumlusu Altan B.'ye ise 12 yıl ceza verildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin etkilediği kentlerden olan Gaziantep'te Atatürk Mahallesi'ndeki Ayşe-Mehmet Polat Sitesi'ndeki 6 bloktan 4'ü yıkıldı. Yıkılan sitede enkaz altında kalan 134 kişi hayatını kaybetti. Günlerce arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı sitede çok sayıda kişi de yaralı olarak kurtuldu. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayşe-Mehmet Polat Sitesi ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, müteahhit Mehmet Ertan Akay, 'Taksirle ölüme sebebiyet verme' ve 'İmar kanununa muhalefet' suçlarından tutuklandı.

DETAYLI ZEMİN ETÜDÜ YAPILMAMIŞ

Tutuklu müteahhit Mehmet Ertan Akay ile sitenin mimari proje sorumlusu tutuksuz sanık Altan B. hakkında 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, tüm bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, yıkılan Ayşe-Mehmet Polat Sitesi bloklarıyla ilgili olarak düzenlenen statik proje ve mimari projeler arasında uyumsuzluklar bulunduğunun anlaşıldığı belirtildi. Blokların eğimli zemin üzerine inşa edildiği, eğimden kaynaklı olarak yapı temellerinin farklı zeminler üzerine oturduğunun tespit edildiğinin aktarıldığı raporda, "Bazı temellerin ana kaya, bazılarının ise dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturduğu, bunun da yer değiştirmelere neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun da üst yapıdaki elemanlara tasarlananlardan daha fazla yük aktarılmasına, özellikle kiriş̧-kolon birleşimlerinde çatlama ve kırılmalara neden olduğu görülmüştür. Projede detaylı bir zemin etüdü yapılmamış, sitenin blokları altındaki zeminde homojenlik gösteren bir bütünlük bulunmadığı, kolonlar arası açıklığın ve kolon ölçülerinin tutarsız olduğu anlaşılmıştır" denildi.

9'UNCU DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Davanın 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 9'uncu duruşmasına, tutuklu sanık Mehmet Ertan Akay ile tutuksuz Altan B., SEGBİS ile bağlandı. Duruşmada ayrıca yaşamını yitirenlerin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mehmet Ertan Akay, savunmasında, yıkılmış binadan alınan karot numunesinin doğru sonuç vermeyip gerçeği ortaya koymayacağını ifade ederek, "Gaziantep Üniversitesi tarafından hazırlanan raporda betonun parçalandığını belirtilen numune 60'a 60 ebadında tamamen dağılmış bir numunedir. Bunun haricinde alınan numune içerisinde demir parçası olmamalıdır. Alınan 2 numunede demir mevcuttur. Depremin büyüklüğü ile birlikte bakarsak bu duruma yüzeye ve yerleşim yerlerine yakınlığı ve süresine bakıldığında dünyanın en büyük depremlerinden biridir" dedi.