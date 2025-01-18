Gaziantep FK – Bodrum FK: 0-0
– STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem ÖzbayGAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk.
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STAT: Gaziantep Büyükşehir
HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay
GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan (Dk.51 Diouois)- Arda Kızıldağ, Viana, Mandouki, Mustafa Eskihellaç, N’Diaye, Kozlowski, Sorescu, Maxim (Dk.73 Lungoyi), Okereke (Dk.87 Kenan Kodro), Halil İbrahim Dervişoğlu (Dk.90 Ogün Özçiçek)
BODRUM FK: Sousa- Ege Bilsel, Ali Aytemur, Ajeti, Cenk Şen(Dk.76 Üzeyir Ergün), Taylan Antalyalı, Musah Muhammed (Dk.69 Brazao), Gökdeniz Bayrakdar(Dk.62 Dimitrov), Ribeiro, Jonathan Okita (Dk.87 Celal Dumanlı), Seferi (Dk.62 Puşcaş)
SARI KARTLAR: Maxim, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Gökdeniz Bayrakdar, Jonathan Okita, Taylan Antalyalı (Bodrum FK)
Süper Lig’in 20’nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Bodrum FK ile 0-0 berabere kaldı.
12’nci dakikada Riberio’nun pasıyla buluşan Taylan Antalyalı’nın ceza alanı dışından sert şutunu kaleci kornere çelerek önledi.
18’inci dakikada Maxim’in ceza alanı içerisinde pasıyla buluşan Sorescu’nun vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına döndü.
65’inci dakikada Maxim’in kazanılan köşe vuruşunda ceza alanına ortasıyla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu’nun vuruşu kalecide kaldı.
90’ncı dakikada Dimitrov’in ceza alanına ortasına iyi yükselen Celal Dumanlı’nın kafa vuruşu üstten auta gitti.
Karşılaşmada gol sesi çıkmadı ve mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.
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