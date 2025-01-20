Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        TIR şoförü çiftin hayatı yollarda geçiyor

        GAZİANTEP'te 2 çocuk annesi Yasemin Karabulut (39), çocukluk hayali olan TIR şoförlüğü yapıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 10:43 Güncelleme: 20.01.2025 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR şoförü çiftin hayatı yollarda geçiyor
        ABONE OL

        GAZİANTEP’te 2 çocuk annesi Yasemin Karabulut (39), çocukluk hayali olan TIR şoförlüğü yapıyor. Kendisi gibi eşi Göksel Karabulut (48) da aynı firmada TIR şoförü olan Karabulut, Avrupa’ya yük taşıyor. İş nedeniyle eşiyle günlerce görüşemediklerini, bazen yollarda, bazen de gümrük kapılarında karşılaşıp, çay içtiklerini belirten Yasemin Karabulut, “Ev hayatımız pek olmuyor zaten” dedi.

        Küçük yaşlarda şoförlüğe merakı olan Yasemin Karabulut, evlenip yuva kurduktan sonra bir süre öğrenci servisi kullandı. Çocukluk hayali olan TIR şoförlüğü için gerekli belgeleri tamamlayan Karabulut, çevresinin ‘Yapamazsın’ sözlerine inat, kentteki bazı firmalara iş başvurusu yaptı. Ancak Karabulut, kadın olduğu için olumsuz yanıt aldı. Karabulut, sonunda eşinin de TIR şoförlüğü yaptığı lojistik firmasında işe başladı.

        Eşini de çocukluk hayaline ortak ettiğini anlatan Yasemin Karabulut, "Eşimle birlikte aynı lojistik şirketinde çalışıyoruz. İkimiz de TIR şoförüyüz. Küçüklüğümden beri araçlara özellikle de TIR’lara karşı bir zaafım vardı. Büyük araç kullanmayı çok istiyordum ve TIR kullanmaya karar verdim. Birkaç firmaya başvuru yaptım ancak yapamayacağımı düşünüyorlardı ve kabul etmediler. Sona eşimin çalıştığı firmaya eşimi de ikna ederek başvurdum ve kabul edildim. Şimdi eşim gibi ben de Avrupa’ya yük taşıyorum" dedi.

        ‘ARTIK YOLLARDA KARŞILAŞIYORUZ’

        Yaptıkları iş nedeniyle aile hayatlarının olmadığını belirten Karabulut, eşi ile güzergahları uyuştuğu zaman yollarda ya da sınır kapılarında buluştuklarını söyledi. Karşılaştığı zorluklara rağmen işini sevdiğini ve eşinin kendisine her konuda destek olduğunu söyleyen Yasemin Karabulut, "Sürekli yollarda olduğumuz için eşimle günlerce görüşemediğimiz zamanlar oluyor ve sadece telefonla iletişim kurabiliyoruz. Zaman zaman gümrük kapılarında denk geliyoruz. Bu şekilde hayatımızı sürdürüyoruz. Ev hayatımız pek olmuyor zaten. İşimize odaklıyız ve işimizi severek yapıyoruz. Kadın olarak bu meslekte illaki zorluklar yaşıyoruz. Kişisel bakımlarımızı yapamıyoruz örneğin. Bu işi yapan erkek TIR şoförleri de beni görünce çok şaşırıyor. Eşimin desteğini çok fazla alıyorum. Her türlü zorlukta eşime ulaşıp ondan fikir alıyorum. Kadınlara da bu işi tavsiye ediyorum" diye konuştu.

        ‘EŞİMİN SEVDASI ÜZERİNE YOLLARA DÜŞTÜM’

        Özel bir firmanın finans kısmında çalıştığını ve eşinin isteği üzerine şoförlüğe başladığını belirten Göksel Karabulut ise ayrı işleri çıktığı zaman evde birbirlerini beklediklerini söyledi. Eşini her konuda desteklediğini ifade eden Göksel Karabulut, “Eşimin sevdası üzerine başladım bu mesleğe. Eşim küçüklüğünden beri büyük araç kullanma sevdalısı. Eşimin sevdasının peşinden ben de devam ediyorum. Onu yalnız bırakmıyorum bu meslekte. İllaki zorluklarımız oluyor. Ancak işimizi severek yapıyoruz. Yeri geliyor ayrı düşüyoruz, uzun süre görüşemiyoruz. Yollarda karşılaşabiliyoruz. Kısa süreli de olsa yolda karşılaşınca çay, kahve içip görüşüyoruz, sonrasında herkes kendi yoluna devam ediyor. Eşimi de bu meslekte sonuna kadar destekliyorum" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bitcoin'de Trump rekoru
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Bir bebekten farksızdı... 12 gün sonra kahreden haber!
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump Beyaz Saray'daki ilk gününde neler yapacak?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump nasıl veda etmişti?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Trump'ın maaşı ne kadar olacak?
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Şimdi de Melania coin çıktı
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Trump yemin töreni öncesinde konuştu
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Fenerbahçe maçında iptal ve kırmızı doğru mu?
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Soğukta denize girmek moda oldu
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Kahreden kaza... Baba oğul birlikte can verdi!
        Ayrılık haftası!
        Ayrılık haftası!
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        Filtrelerin kaldırılmasına sevindi
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        "5 dakikada maçı bitirdi!"
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Burası Türkiye! 9. kez düzenlendi! Yüzmek için kuyruğa girdiler!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Bilim sahasının ışıldayan Türkleri!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Eslem 12 yaşında öldü! Sokak köpekleri barınağa götürüldü!
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Emekli aylığı nasıl eridi?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Avrupa ismi nereden geliyor?
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Otomobil satışlarında yeni rekor beklentisi
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti
        Gazze'de ateşkes sağlandı, esir takası gerçekleşti

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te taziye evinde 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
        Gaziantep'te taziye evinde 2 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı kaçtı
        Gaziantep'te, taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep'te, taziye evinde arazi kavgası: 2 ölü, 4 yaralı
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep FK, Samsunspor maçının hazırlıklarına başladı
        Gaziantep'te 14 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te 14 firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep Bebek Kütüphanesinde emekleme yarışması yapıldı
        Gaziantep Bebek Kütüphanesinde emekleme yarışması yapıldı
        Gaziantep FK'nin sahasındaki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi
        Gaziantep FK'nin sahasındaki 6 maçlık galibiyet serisi sona erdi