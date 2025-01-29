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        Parkta eski eşinin vurduğu Fatma öldü; şüpheli, oğluna 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş

        GAZİANTEP'te eski eşi Mehmet Yeter tarafından parkta tabanca ile vurulan Fatma Köklü (39), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.01.2025 - 12:45 Güncelleme: 29.01.2025 - 12:50
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        Parkta eski eşinin vurduğu Fatma öldü; şüpheli, oğluna 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş
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        GAZİANTEP'te eski eşi Mehmet Yeter tarafından parkta tabanca ile vurulan Fatma Köklü (39), tedavi gördüğü hastanede 9 gün sonra yaşamını yitirdi. Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, kız kardeşinin planlı bir şekilde öldürüldüğünü iddia edip, "Mehmet Yeter, 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten" dedi. Olay, 20 Ocak'ta öğle saatlerinde Gazikent Mahallesi'ndeki Celal Doğan Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan Fatma Köklü ile yanına gelen eski eşi Mehmet Yeter arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yeter, Fatma Köklü'yü tabancayla vurdu. Fatma Köklü kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet Yeter kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fatma Köklü, ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kaçtığı güzergahları takip ederek, Mehmet Yeter'i kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki bir köy evinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yeter, tutuklandı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 2 çocuk annesi Fatma Köklü, bu sabah hayatını kaybetti.

        'DAHA ÖNCE SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU'

        Fatma Köklü'nün ağabeyi Fatih Köklü, cinayetin planlı bir şekilde işlendiğini ileri sürerek, Mehmet Yeter'in oğlu ile birlikte olay yerine taksi ile geldiğini söyledi. Olay sırasında Yeter'in oğlunu araçta beklettiğini öne süren Fatih Köklü, "Bu şahıs ile kız kardeşim arasında şiddetli geçimsizlikleri vardı. Daha önce sürekli tehdit ediyordu. 5-6 ay kadar ayrı yaşadıktan sonra resmi olarak boşandılar. 2 çocukları vardı, vermeyeceğini söyleyince kardeşim de istemedi. Kız kardeşim ayın 1'inde umreden gelmişti. Kız kardeşimi 'Çocuklar seni görmek istiyor' diye birkaç defa çağırıyor. Mehmet Yeter olay günü yaşadığı köyden gelirken yanındaki 11 yaşlarındaki oğluna, 'Bugün annenizi öldüreceğim' demiş. Hazırlıklı gelmiş zaten. Ticari taksi ile gelip oğlunu da aracın içerisinde parkın uzak bir köşesinde bekletmiş. Kız kardeşimle parkta otururken çıkarıp, tabancayla ateş etmiş" dedi.

        'KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜKTEN SONRA TUTUKLANMIŞ'

        Fatih Köklü, Mehmet Yeter'in daha önce de kız kardeşi yemek yaptığı sırada boğazına bıçak dayadığını ve ölümle tehdit ettiğini ifade ederek, "Daha önce de evin içerisinde kardeşim yemek yaparken bıçağı alıp, boğazına dayamış; öldürme teşebbüsünde bulunmuş. Polise şikayet etmişler. Kendisini karakola götürmüşler. Uzaklaştırma verdiler ama bizden önce eve gelmişti. Kardeşimi öldürdükten sonra tutuklanmış. Ülkemizde idam yok ama kadın cinayetleri için idam cezası geri gelmeli. Bu adamın idam edilmesini istiyoruz. Bizim yüreğimiz yandı. Başkasının yüreği yanmasın" diye konuştu. Fatma Köklü'nün cenazesi otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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