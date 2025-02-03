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        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü

        GAZİANTEP'te, devrilen traktörün sürücüsü Kadir Solak (45) yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2025 - 11:04 Güncelleme: 03.02.2025 - 11:10
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        Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
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        GAZİANTEP’te, devrilen traktörün sürücüsü Kadir Solak (45) yaşamını yitirdi.

        Olay, dün öğle saatlerinde Göksüncük Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlasını sürmeye giden Kadir Solak’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Solak, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kadir Solak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 çocuk babası Solak’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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