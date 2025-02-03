Gaziantep'te devrilen traktörün sürücüsü öldü
GAZİANTEP'te, devrilen traktörün sürücüsü Kadir Solak (45) yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP’te, devrilen traktörün sürücüsü Kadir Solak (45) yaşamını yitirdi.
Olay, dün öğle saatlerinde Göksüncük Mahallesi’nde meydana geldi. Tarlasını sürmeye giden Kadir Solak’ın kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen traktör devrildi. Solak, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Kadir Solak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. 3 çocuk babası Solak’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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