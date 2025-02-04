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        Gaziantep'te 1 milyon 427 bin 647 uyuşturucu hap ele geçirildi

        GAZİANTEP'te, MİT ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 12:26 Güncelleme: 04.02.2025 - 12:30
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        Gaziantep'te 1 milyon 427 bin 647 uyuşturucu hap ele geçirildi
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        GAZİANTEP'te, MİT ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        MİT Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Araştırma sonunda uyuşturucunun getirileceği aracı belirleyen ekipler, takibe aldığı plakası açıklanmayan hafif ticari aracı il girişinde düzenlediği operasyonla durdurdu. Araçta bulunan 3 kişi gözaltına alınırken, narkotik köpeği ile yapılan aramada araçtaki çuvalların içerisinde 1 milyon 427 bin 647 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Hakimliğe çıkarılan ismi açıklanmayan 3 şüpheli, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek' suçundan tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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