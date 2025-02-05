Özgür Özel: Yunanistan adaları boşalttı, Türkiye bir şey yok gibi davranıyor (2)

‘DEPREMBAKANLIĞI KURULMALI’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adıyaman’daki ziyaretleri kapsamında Mimar Sinan Parkı içerisindeki nikah ve çok amaçlı salonun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Özgür Özel, Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve daha önceki acılardan ders çıkararak, bir deprem bakanlığı kurulması gerektiğini söyledi. Özel, depremin siyaset üstü bir konu olduğunu ve tüm partilerin bu konuda aynı hassasiyeti göstererek, elini taşın altına koyması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze yaptığımız iki görüşmede yaptığım bir uyarı vardı. Dedim ki depremi yaşadık, gördük, biliyoruz. 99'u yaşadık, 2023'ü yaşadık. Şimdi ya İstanbul'da bir büyük yıkım ya Ege'de ya bir başka yerde. Bugün değilse yarın, yarın değilse gelecek ay, gelecek ay değilse gelecek yıl ama geliyor. O yüzden yeterli hazırlıklar yok. Bu işe ciddi ve siyaset üstü yaklaşmak lazım. Dedim ki size öneriyorum, bir deprem bakanlığı kurun. Deprem ve doğal afetlere hazırlık bakanlığı kurun. Bunun başına hepimizin tamam oldu, doğrusu budur denilecek liyakatte, kabiliyette, yetkinlikte bir adam atayın. Yetmez dönün, Meclis’teki bütün partilerden, grubu bulunan siyasi partilerden, DEM'den, CHP'den, İYİ Parti'den, Saadet’ten, DEVA’dan, Gelecek’ten birer bakan yardımcısı isteyin. Siz de AK Parti'den bir tane bakan yardımcısı verin. Başımızda kimsenin tartışmayacağı bir bakan, altında sorumlulukları eşit paylaşan, elini taşın altına sokan partiler olsun. Son kararları birlikte alalım. Doğru kararları birlikte alalım. Bu işin bütçesini birlikte yaratalım. Dünyadan parayı birlikte bulalım. İnsanlarımızı her gece ölüme yatırmayalım. Bu deprem parti ayırmıyor. Bu deprem Kürt'e, Türk'e bakmıyor. Bu depremde insanların hangi mezhepten olduğu, hangi etnik kimlikten olduğu önemli değil, hepsi canımız, hepsi kanımız. Gel, dedim bunu yap. Bugüne kadar yapmadı. Ümit ediyorum, bu doğru kararı vermek için, bu cesur kararı vermek için depremin yıl dönümünü beklemiş olsun. Adıyaman'ı beklemiş olsun. Bu meseleyi hep beraber hızla çözüme kavuşturmamızı öneriyorum.”