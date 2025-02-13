Otomobille seyir halindeyken kalp krizi geçiren sürücü öldü

Kaza, dün akşam saatlerinde İslahiye'ye bağlı Sulumağara Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Üzüm bağından evine dönen Hüseyin Durmaz, 27 SP 689 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Bu sırasında Durmaz'ın otomobili, kontrolden çıkıp yol kenarındaki taşlara çarparak durdu. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kalp krizi geçirdiği saptanan Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.