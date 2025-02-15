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        Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli,Hüseyin AylakGAZİANTEP FK: Dioudis – Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Ndiaye (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:45 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:50
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        Gaziantep FK - Sivasspor: 2-1
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        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Ozan Ergün, Hüsnü Emre Çelimli,Hüseyin Aylak

        GAZİANTEP FK: Dioudis – Bruno Viana, Arda Kızıldağ, Anel Husic, Ndiaye (Dk. 66 Ogün Özçiçek), Sorescu, Kozlowski (Dk. 90+1 Semih Güler), Maxim (Dk. 79 Boateng), Lungoyi (Dk.66 Kenan Kodro), Okereke, Halil Dervişoğlu (Dk. 66 Daubin)

        SİVASSPOR: Ali Şaşal – Aladdin, Poungouras (Dk. 27 Emrah Başyiğit), Sonko Sundberg, Uğur Çiftçi, Charsis, Moutoussamy, Emrah Başsan(Dk.65 Koita), Efkan (Dk. 82 Jan Marek), Simic (Dk. 82 Bekir Turaç), Manaj

        GOLLER: Dk. 33 Kozlowski, Dk. 90 Arda Kızıldağ (Gaziantep FK) - Dk. 26 Manaj (P) (Sivasspor)

        SARI KARTLAR: Ndiaye, Sorescu, Semih Güler(Gaziantep FK) – Charsis, Uğur Çiftçi, Emrah Başsan, Sonko Sundberg, Manaj (Sivasspor)

        Süper Lig’in 24’üncü Gaziantep FK, sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup etti.

        3’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu’nun yerden pasında topa gelişine vuran Maxim’in şutu kalecide kaldı.

        24’üncü dakikada orta alandan gelişen Sivasspor atağında Efkan’ın ara pasında topa hareketlenen Simic, kaleci Dioudis’in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

        26’ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Manaj’ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

        33’üncü dakikada Halil Dervişoğlu rakibine baskı yaparak kazandığı topu Kozlowski’ye gönderdi. Ceza sahası içerisinde topla buluşan Kozlowski’nin çizgiye yakın noktadan çektiği şut ağlara gitti: 1-1.

        42’nci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ara pasında topla buluşan Okereke’nin ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

        55’inci dakikada Maxim’in sağ köşeden kullandığı kornerde topa iyi yükselen Kozlowski’nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

        63’üncü dakikada orta alanda Ndiaye’nin hatalı pasında topu alan Charsis’in ceza sahasına kadar taşıyarak çektiği şut direkten döndü.

        90’ıncı dakikada sağ kanattan gelişen Gaziantep FK atağında Sorescu’nun ceza sahasına ortasında Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşu ağlara gitti: 2-1.

        Gaziantep FK mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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