Gaziantep FK - Sivasspor maçının ardından

SÜPER Lig’in 24’üncü haftasında Gaziantep FK’nın sahasında Sivasspor’u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, bugün zor bir maç olacağını bildikleri için ona göre hazırlandıklarını ifade ederek, galibiyetten memnun olduğunu ifade etti. İnan, ‘’Bugün çok zor bir maç olacağın bekliyordum. Sivasspor özellikle son haftalarda önemli işler yapıyor. Fiziksel olarak daha güçlü bir durumdalar. Beşiktaş maçında da mağlubiyeti çok hak etmemişlerdi. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçın başladığında aslında çalıştığımız gibi rakibin eksikliklerini yakalayabilirdik. Enerji olarak yüksek başlamayınca maç ortada devam etti. İlk yarıda en azından gol atabilseydik maç farklı olabilirdi. İkinci yarıda biraz daha baskı kurduk. Tüm ofansif oyuncuları sahaya sürmeye çalıştık. Zor maçtı ama oyuncularımı tebrik ediyorum. Bugün daha önce yaptığımızdan farklı işler yaptık. Bu değişkenlikler sürekli olacak. Oyuncuların performansı ve sağlık durumları bunu değiştirecek. En azından maçlara göre de değişecektir" dedi.

‘ZOR FİKSTÜR ÖNCESİ ÖNEMLİ GALİBİYET ALDIK’

Selçuk İnan, Halil Dervişoğlu'nun taraftarlar tarafından tepki görmesine ilişkin bunun hiçbir oyuncuya yapılmaması gerektiğini ve Halil’in performansından memnun olduğunu dile getirdi. İnan, zor bir fikstür öncesi aldıkları 3 puanın önemli olduğunu kaydederek, ‘’Halil güçlü bir oyuncu çok duygusal bir oyuncu sadece Gaziantep’te değil hiçbir oyuncuya ben bu şekilde davranışın doğru olmadığını düşünüyorum. Taraftarlar tabii ki oyuncuların performansının yüksek olmasını istiyor. Halil bugün de iyi işler yaptı. Oyucuların en kötü halinde bile onlara destek olmak lazım. Ben bugün Halil’den memnundum, çok mücadele etti ve önemli işler yaptı. Dediğimiz gibi bunlar futbolda var biz bunu unuttuk çalışmaya devam edeceğiz. Zor bir fikstür ama bizim için her maç zor. Biz kendimizi ve seviyemizi biliyoruz. Zor maçlar ama takımımız iyi konsantre olur ve rakip kadar mücadele ederse biz her takımı yeneceğimizi düşünüyorum. Zor bir fikstür öncesi tabi bundan önce 3 puan almamız bizi memnun etti’’ ifadelerini kullandı.