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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 19:59 Güncelleme: 15.02.2025 - 20:05
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        Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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        GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Selim T. (47) yönetimindeki 80 LB 604 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Hasan P.'nin (63) kullandığı 27 GJ 483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Selim T. ile aynı otomobilde bulunan E.T., A.T., E.T. ve E.T.'nin yaralandığını belirledi.

        Yaralılar Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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