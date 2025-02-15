Gaziantep'te 2 otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Nurdağı- Gaziantep karayolunun 24’üncü kilometresinde meydana geldi. Selim T. (47) yönetimindeki 80 LB 604 plakalı otomobil, karşı yönde gelen Hasan P.'nin (63) kullandığı 27 GJ 483 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sağlık ekipleri, Selim T. ile aynı otomobilde bulunan E.T., A.T., E.T. ve E.T.'nin yaralandığını belirledi.

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