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        Ağıralioğlu: Nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidiyoruz

        ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, "Partimiz, siyasette nesil değişim dönemini yaşatacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 21:31 Güncelleme: 23.02.2025 - 21:35
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        Ağıralioğlu: Nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidiyoruz
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        ANAHTAR Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, “Partimiz, siyasette nesil değişim dönemini yaşatacak. Nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidiyoruz. 161’inci parti olarak kurulduk. Şu an 4’üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek" dedi.

        Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, partisinin il başkanlık binasının açılışı ve bir dizi program için Gaziantep’e geldi. Bir otelde gazeteciler ile bir araya gelen Ağıralioğlu, Anahtar Parti’nin kısa bir süre önce kurulmasına karşın halk tarafından sevilen bir parti haline geldiğini ve teşkilatlanma sürecini 81 ilde tamamladıklarını dile getirdi. Ağıralioğlu, partisinin teşkilatlanma sürecini halkın ihtiyaç ve talepleri kapsamında gerçekleştirdiğini söyledi.

        Anahtar Parti olarak ilerideki dönemde Türkiye’nin yükünü çekmeye hazır olduklarını belirten Ağıralioğlu, “Hızımıza mütenasip kalabalıklarımız, il toplantılarımızdaki coşku, halkla buluşma organizasyonlarında katılımın yüksekliği memleketin önümüzdeki dönem yükünü çekmeye aday bir parti olduğumuzun göstergesidir. Böyle zamanlarda partiler çok kurulur, bu çok kurulan partilerden bir tanesi de bizdik. 161’inci parti olarak kurulduk. Şu an 4’üncü ayımızda anketlerde 7 partiden biriyiz, bu anketler önümüzdeki süreçte daha da yükselecek, ben anketlerin gördüğünün daha fazlasını görüyorum" dedi.

        Siyasetin çalışma işi olduğunu anlatan Ağıralioğlu, siyasette nesil değişiminin, nöbet değişiminin olacağı zamanlara doğru gidildiğini ifade etti. AK Parti hükümetinin iktidarda kaldığı süreci eleştiren Ağıralioğlu, “Aralıksız ve mazeretsiz bir iktidar bu. Hem bu kadar uzun iktidarda kalabilen başka bir parti yoktur hem de bu kadar kudretli bir iktidar daha önce tecrübe edilmemiştir. Buna rağmen 23 yıllık kudretin siyasi karnesi zayıftır. Bu siyasi karnenin zayıflığının en büyük alameti, Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2002'de partiyi kurduğunda parti programında millete vaat ettiklerini biz Anahtar Parti olarak bugün parti programımızda millete vaat etmek zorunda kalıyoruz" diye konuştu.

        Ağıralioğlu, AK Parti’nin 23 yıl önce verdiği sözleri yerine getiremediğini ve Anahtar Parti olarak 2025 yılında aynı gereksinimlerle siyaset sahnesine çıkmak durumunda kaldıklarını söyledi. Devlette devamlılık kavramının esas olduğunun altını çizen Ağıralioğlu, "Bu 23 yılın doğru değerlendirilmediğini düşünüyoruz. Önümüzdeki döneme de iktidara bir hasma bakar gibi bakmıyoruz, aynaya bakar gibi bakıyoruz. Yapıp ettiklerinden milletin razı olduğu, dua ettiği, milletin memnun olduğu her şeyi yapmaya söz veriyoruz. Devlette devamlılık esastır" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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