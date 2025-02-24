Eski eşini bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde Mahmut Kürkçü (40) boşandığı Nejla Özbiber’i (38) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Mahmut Kürkçü ve boşandığı eşi Necla Özbiber arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Kürkçü, Özbiber'i bıçakladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi. Kontrolde, Nejla Özbiber'in hayatını kaybettiği belirlendi. 3 çocuk annesi Özbiber’in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Mahmut Kürkçü’nün ise yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.