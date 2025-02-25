Gaziantep'te şelale buz tuttu

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, hava sıcaklığı gece eksi 10 dereceye kadar düşünce Gürgür Şelalesi buz tuttu, zeytin ağaçlarında buz sarkıtları oluştu.

Amanos Dağları eteklerinde bulunan İdilli Mahallesi kırsalındaki Gürgür Şelalesi, hava sıcaklığı gece eksi 10 dereceye kadar düşünce dondu. Şelalede oluşan buzlanma ile ağaçlarda oluşan buz sarkıtları görenleri hayran bıraktı. İslahiye Dağcılık ve Kahramanmaraş Atlantis ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, doğa yürüyüşünde şelalenin ve buz sarkıtlarının fotoğraflarını çekti.

Doğa sporları tutkunu Hasan Şenocak, “Amanoslar'a İdilli üzerinde gerçekleştirdiğimiz yürüyüşümüzde doğal akan şelalenin buz tuttuğunu fark ettik. Burası yaklaşık 15 metre yüksekliğinde şelalenin buzlu halini çektik. İlk kez karşılaştığımız ve 1 metreyi bulan sarkıtlar seyirlik görüntüler oluşturunca biz de bol bol fotoğraf çektik" dedi.