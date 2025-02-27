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        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü

        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 10:45 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:50
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        Gaziantep'te sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kardeş öldü
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        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Arif (18), Yusuf (17) ve Mehmet Fatih Güneş (16) kardeşler yaşamını yitirdi.

        Olay, ilçeye bağlı Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Muhterem ve Hüseyin Güneş çifti, sabah saatlerinde kömür yaktıkları sobalı odada uyuyan oğullarını uyandırmak istedi. Çocuklar uyanmayınca anne-baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 3 kardeş, ambulanslarla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Arif, Yusuf ve Mehmet Fatih Güneş kardeşler, kurtarılamadı. Bir de kız kardeşleri bulunan 3 kardeşin cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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