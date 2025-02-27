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        Gaziantep FK – Fenerbahçe: 1-4

        STAT: Gaziantep BüyükşehirHAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet ÇavuşGAZİANTEP FK: Dioudis(Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 18:02 Güncelleme: 27.02.2025 - 18:02
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        Gaziantep FK – Fenerbahçe: 1-4
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        STAT: Gaziantep Büyükşehir

        HAKEMLER: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş

        GAZİANTEP FK: Dioudis(Dk.46 Mustafa Burak Bozan)- Ertuğrul Ersoy, Daubin, Lungoyi, Semih Güler, Kozlowski(Dk.72 Muhammed Gümüşkaya), Boateng (Dk.79 Kenan Kodro), Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan, Sorescu(Dk.46 Maxim), Anel Husic

        FENERBAHÇE: İrfan Can- Osayi Samuel(Dk.67 Kostic), Skriniar, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür(Dk.46 Çağlar Söyüncü), İrfan Can Kahveci(Dk.67 Tadic), Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş(Dk.79 Maximin), Fred, En Nesyri(Dk.70 Edin Dzeko), Talisca,

        GOLLER: Dk.17 ve 27 Talisca, Dk.23 En Neysri, Dk.80 Kostic (Fenerbahçe), Dk.75 Anel Husic (Gaziantep FK)

        SARI KARTLAR: Ogün Özçiçek, Ömürcan Artan (Gaziantep FK), Mert Müldür (Fenerbahçe)

        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu takımlarından Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu.

        17’nci dakikada Mert Hakan Yandaş’ın pasıyla ceza alanında buluşan Yusuf Akçiçek topu Talisca’ya aktardı. Talisca, plase vuruşla topu ağlara yolladı:0-1.

        23’üncü dakikada İrfan Can Kahveci orta alandan kaptığı topla rakip defansı geçerek penaltı noktasında bulunan En Nesyr’yi gördü. En Nesyri vole vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

        27’nci dakikada İrfan Can’ın pasıyla ceza alanı önünde buluşan Talisca’nın sert şutu ağlara gitti: 3-0.

        61’inci dakikada Maxim’in kullandığı korner atışına iyi yükselen Ertuğrul Ersoy’un kafa vuruşunu kaleci son anda önledi.

        62’nci dakikada ani gelişen Gaziantep FK atağında ceza alanı içerisinde Ömürcan Artan’ın pasıyla buluşan Kozlowski’nin vuruşunu kaleci İrfan Can uzaklaştırdı.

        75’inci dakikada Maxim’in ceza alanına ortasında topu önünde bulan Anel Husic, plase vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3.

        80’inci dakikada Oğuz Aydın’ın pasıyla ceza alanında buluşan Kostic’in vuruşu ağlarla buluştu: 1-4.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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