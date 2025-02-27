Gaziantep FK – Fenerbahçe: 1-4

23’üncü dakikada İrfan Can Kahveci orta alandan kaptığı topla rakip defansı geçerek penaltı noktasında bulunan En Nesyr’yi gördü. En Nesyri vole vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu takımlarından Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Fenerbahçe’ye 4-1 mağlup oldu.

GOLLER: Dk.17 ve 27 Talisca, Dk.23 En Neysri, Dk.80 Kostic (Fenerbahçe), Dk.75 Anel Husic (Gaziantep FK)

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