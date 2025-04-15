Diş kliniğindeki sadaka kutusunu çaldı; o anlar kamerada

Olay, sabah saatlerinde Şirinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hasta kayıt bankosunun üzerindeki sadaka kutusunu çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; şüphelinin etrafı kontrol edip, sadaka kutusunu alıp, uzaklaşması yer aldı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışma başlattı.

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