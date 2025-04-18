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        Gaziantep'te, görme engelli kadının evini soyan biri yeğeni 3 şüpheli tutuklandı

        GAZİANTEP'te, görme engelli Tülay Özçetin'e ait 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan yeğeni Ö.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 23:35 Güncelleme: 18.04.2025 - 23:40
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        Gaziantep'te, görme engelli kadının evini soyan biri yeğeni 3 şüpheli tutuklandı
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        GAZİANTEP’te, görme engelli Tülay Özçetin’e ait 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan yeğeni Ö.L.Ö. ve 2 arkadaşı tutuklandı.

        Gaziantep'te, görme engelli Tülay Özçetin’e ait eve giren kişiler içinde 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları bulunan kasayı çaldı. Olayın fark edilmesinin ardından ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.L.Ö.’nün mağdur Tülay Özçetin’in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. İçinde 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kasa ise polisler tarafından Tülay Özçetin’e teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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