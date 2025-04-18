Gaziantep'te, görme engelli kadının evini soyan biri yeğeni 3 şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP'te, görme engelli Tülay Özçetin'e ait 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan yeğeni Ö.
GAZİANTEP’te, görme engelli Tülay Özçetin’e ait 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarını çalan yeğeni Ö.L.Ö. ve 2 arkadaşı tutuklandı.
Gaziantep'te, görme engelli Tülay Özçetin’e ait eve giren kişiler içinde 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyaları bulunan kasayı çaldı. Olayın fark edilmesinin ardından ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmalar sonucunda tespit ettiği 3 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ö.L.Ö.’nün mağdur Tülay Özçetin’in yeğeni olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. İçinde 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyalarının bulunduğu kasa ise polisler tarafından Tülay Özçetin’e teslim edildi.
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