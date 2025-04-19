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        Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama

        GAZİANTEP'teorganize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 15:55 Güncelleme: 19.04.2025 - 15:55
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        Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
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        GAZİANTEP'teorganize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Burada yapılan aramalarda; 13 uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütü lideri T.Ç. ile A.K., Y.Ç., M.T., Ş.Ç. H.K. ve M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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