Gaziantep'te suç örgütüne operasyonda 7 tutuklama
GAZİANTEP'teorganize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
GAZİANTEP'teorganize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Burada yapılan aramalarda; 13 uyuşturucu hap, 13 gram kenevir tohumu, 4 gram bonzai, 7 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 cep telefonu ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden örgütü lideri T.Ç. ile A.K., Y.Ç., M.T., Ş.Ç. H.K. ve M.K. nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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