Gaziantep FK – Fenerbahçe: 1-3

55’inci dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan En-Nesyri’nin vuruşu ağlara gitti. Önce gol kararı veren hakem, daha sonra VAR uyarısının ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

Süper Lig'in 33'ncü haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği ve ilk yarısını 1-0 önde kapattığı Fenerbahçe’ye ikinci yarıda yediği goller ile 3-1 mağlup oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.