Gaziantep'te çocuk parkında yangın
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi.
GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde 6 Şubat Mahallesi’ndeki 6 Şubat Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan oyun grupları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yükselen alevler ve duman ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.