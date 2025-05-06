Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te çocuk parkında yangın

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 19:39 Güncelleme: 06.05.2025 - 19:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te çocuk parkında yangın
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, çocuk parkındaki oyun grupları alev alarak yanıp, kullanılmaz hale geldi.

        Yangın, akşam saatlerinde 6 Şubat Mahallesi’ndeki 6 Şubat Parkı’nda meydana geldi. Parkta bulunan oyun grupları henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma çevrede önlem alırken, yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yükselen alevler ve duman ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oyun grupları kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Trump: Husilere saldırılar duracak
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Uber, Trendyol GO'yu aldı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sokak röportajları tepkisi
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        AB Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya hazırlanıyor
        Topçular Kulübü yayında!
        Topçular Kulübü yayında!
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        6 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        Hatalı teşhis yüzünden göğüsleri alındı! Mahkeme yine aynı kararı verdi
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        İsrail ordusu Sana Havalimanı'na saldırdı
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        Özel'e saldıran evlat katilinin tüm ifadesi!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        2025 MOTUL Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı HT Spor'da!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Özel'e saldıran Selçuk Tengioğlu tutuklandı!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        Fenerbahçe'de Mourinho için kritik günler!
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        HT Spor, Yılın Çıkış Yapan Spor Kanalı seçildi
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Ünlü rapçi tutuklandı
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Nereden nereye: Arthur Masuaku!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        Ünlüleri bir araya getiren yılın daveti!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        G.Saray bu hafta şampiyon olabilir!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        Son filminden görüntüler yayınlandı
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
        Gaziantep'te orman yangınlarıyla mücadele tatbikatı yapıldı
        Gaziantep'te Vakıflar Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Gaziantep'te Vakıflar Haftası kapsamında etkinlikler düzenlendi
        Ortadoğu Gıda Fuarı yarın Gaziantep'te kapılarını açıyor
        Ortadoğu Gıda Fuarı yarın Gaziantep'te kapılarını açıyor
        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik...
        Gaziantep Denetimli Serbestlik Müdürlüğü personeline Europass Hareketlilik...
        İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor
        İslahiye'de genç girişimci evinin bahçesinde topraksız çilek üretiyor
        Gaziantep'te genç girişimci nostaljik yerli gazozları raflara taşıdı
        Gaziantep'te genç girişimci nostaljik yerli gazozları raflara taşıdı