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        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 77 tutuklama

        GAZİANTEP merkezli 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheliden 77'si tutuklandı, 23'ü serbest, 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 12:12 Güncelleme: 10.05.2025 - 12:15
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        Gaziantep merkezli FETÖ operasyonunda 77 tutuklama
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        GAZİANTEP merkezli 47 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 225 şüpheliden 77’si tutuklandı, 23’ü serbest, 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, FETÖ/PDY'nin güncel yapılanmasına yönelik 47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 1 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından örgüte eleman ve finans sağlayan, aralarında iş insanlarının da olduğu 225 şüpheli yakalandı. Operasyonda ayrıca örgütün Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Şanlıurfa ve Adıyaman'da güncel yapısı deşifre edildi, örgütün öğrencilere para yardımı yaptığı belirlendi.

        GEZİ BAHANESİ İÇİN YURT DIŞINDA TOPLANTI

        Yine operasyon kapsamında örgütün eleman temin etme yöntemleri tespit edildi. Örgütün daha önce ev ve yurtlarda gerçekleştirdikleri toplantıları, yurt dışında da devam ettirdiği öğrenildi. Örgüte kazandırdıkları öğrencileri gezi bahanesiyle genellikle Balkan ülkelerine götüren örgüt yöneticilerinin burada toplantılar düzenlediği öğrenildi. Ayrıca şüphelilerin, kripto haberleşme programları üzerinden yurt içi ve yurt dışı güncel toplantılar yaptıkları, üyeler tarafından kurulan paravan şirketler aracılığıyla terör örgütünü ve üyelerini finanse ettikleri tespit edildi.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Gaziantep'te FETÖ'nün 'para kasası' olduğu iddia edilen ve daha önce 15 yıl hapis cezasına çarptırılan bir holdingin eski yönetim kurulu üyesi Taner Nakıpoğlu’nun da aralarında olduğu 225 şüpheli, dün adliyeye getirildi. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Taner Nakıpoğlu ile 76 şüpheli tutuklandı, 23’ü serbest, 125 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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