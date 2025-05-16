Gaziantep'te, 'Ahlak Şurası' başladı

GAZİANTEP Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde (HKÜ), ‘6’ncı Ahlak Şurası’, başladı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde düzenlenen programa Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü ve Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez ve Şura İcra Heyeti Başkanı Esra Kalyoncu Değerli, milletvekilleri ve öğrenciler katıldı. 6’ncısı düzenlenen şurada modern dünyada anlam, gaye ve değer ekseninde derinleşen ahlak krizine karşı, İslami düşüncelerin çağın sorunlarına nasıl cevap vereceğinin yanı sıra bireysel ve toplumsal çözüm yolları da ele alınacak.

Programda konuşan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, ahlakın sadece bireylerin hayatını değil, toplumların kaderini de belirleyen temel bir değer olduğunu belirterek, “Bu şuramızın 2 gün boyunca somut çıktıları olacağına inanıyoruz. Üniversitemiz, bir vakıf anlayışının, bir fikrin, insana hizmet anlayışının tezahürü olarak kurulmuştur. Bu kuruluş çalışmalarının mütefekkir heyetinde yer alan Diyanet İşleri önceki dönem başkanımız, İslam Düşünce Enstitüsü kurucusu Prof. Dr. Mehmet Görmez hocamızın böyle önemli bir konunun gündeme alınmasına öncülük etmelerine ve üniversitemizin ev sahipliğinde yapılmasına olanak sağladığı için kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.