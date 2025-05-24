Gaziantep FK – Kasımpaşa : 2-2

22’inci dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim’in ara pasında topa hareketlenen Boateng ceza sahasına sokuldu ancak kalecinin müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

Süper Lig’in 37’nci haftasında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

KASIMPAŞA: Gianniotis- Rodrigues, Yasin Özcan, Taylan Aydın (Dk. 46. Jhon Jario), Claudio Winck, Cafu (Dk. 90+5 Atakan Müjde), Can Keleş, Aytaç Kara (Dk. 46 Mortadha Ben Ouanes), Hajradinovic, Mamadou Fall (Dk. 90+5 Berk Can Yıldızlı),Nuno Da Costa (Dk. 90+1 Yusuf İnci)

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.