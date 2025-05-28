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        Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı'na 2 tutuklama

        GAZİANTEP'te jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 14:25 Güncelleme: 28.05.2025 - 14:25
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        Gaziantep'te 'silah kaçakçılığı'na 2 tutuklama
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        GAZİANTEP'te jandarmanın silah kaçakçılığı operasyonunda 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte A.B. ve O.K.'nin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şüphelilerin Şehitkamil ilçesindeki ev ve iş yerlerine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Aranan adreslerde; 17 ruhsatsız tabanca, 450 mermi, 42 şarjör, 95 tabanca parçaları, 660 bin lira değerinde ziynet eşyası ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL ele geçirildi. Gözaltına alınan A.B. ve O.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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