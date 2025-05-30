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        Gaziantep'te 3 çocuk annesi boğularak öldürülmüş halde bulundu

        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 12:32 Güncelleme: 30.05.2025 - 12:35
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        Gaziantep'te 3 çocuk annesi boğularak öldürülmüş halde bulundu
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        GAZİANTEP'in Oğuzeli ilçesinde 3 çocuk annesi Asiye Baytap (25), evinde boğularak öldürülmüş halde bulundu.

        Olay, ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İlçede bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Asiye Baytap'tan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. Öğle saatlerinde eve giren ekipler, yerde hareketsiz yatan Asiye Baytap'ın cansız bedeni ile karşılaştı. İncelemede Baytap'ın boğularak öldürüldüğü tespit edildi. 3 çocuk annesi Asiye Baytap'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, çok sayıda kişi şüpheli olarak gözaltına alındı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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