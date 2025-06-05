Depremzedelerden arife günü mezarlıklara ziyaret

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Kurban Bayramı arifesinde mezarlıklarda yoğunluk oluştu. Depremzedeler, kaybettikleri yakınları için dua edip, gözyaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde İslahiye’de yaşamını yitirenlerin yakınları, Kurban Bayramı’nın arifesinde İslahiye Asri Mezarlığı’nda depremzedeler için oluşturulan mezarlığa gitti. Depremzedeler, yakınlarının mezarını temizleyip, çiçek ekerek, su döküp dua etti. Bazı vatandaşlar da gözyaşı döküp, kaybettikleri yakınlarının mezar taşlarını okşadı. Depremde yakınlarını kaybeden Mehmet Atılgan, "Bu 6’ncı bayram oldu. Acıları ilk günkü gibi hiç geçmedi. Allah mekanlarını cennet eylesin, Allah bir daha yaşatmasın" dedi.

Birçok depremzede de bu bayrama da kaybettikleri yakınlarının yokluğu nedeniyle buruk girdiklerini ifade etti.