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        Kayıp otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu (2)

        YAKINLARINATESLİM EDİLDİFırat Nehri'nde balıkçılar tarafından bulunup jandarma bot ekipleri tarafından sudan çıkarılan otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi, ön inceleme için Araban Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2025 - 17:25 Güncelleme: 08.06.2025 - 17:30
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        Kayıp otizmli Onurcan'ın cansız bedeni bulundu (2)
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        YAKINLARINATESLİM EDİLDİ

        Fırat Nehri’nde balıkçılar tarafından bulunup jandarma bot ekipleri tarafından sudan çıkarılan otizmli Onurcan Özdemir'in cenazesi, ön inceleme için Araban Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ardından Adli Tıp Kurumu’na getirilen Özdemir'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Onurcan Özdemir, yarın öğle namazına müteakip Hasanoğlu Mahallesi’nde toprağa verilecek.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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