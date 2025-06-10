Sokak köpeklerinin çocuklara saldırdığı anlar kamerada

Olay, 4 Haziran'da meydana geldi. Çamlıca Mahallesi'nde yürüyen ve isimleri öğrenilemeyen bir grup çocuk ve gençlere, bölgedeki 4 köpek saldırdı. Gruptakiler kaçarak kurtuldu. 8 dakika sonra aynı bölgede yürüyen çocuklar yine köpeklerin saldırısına uğradı ve kaçıp kurtuldu. Yaşananlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde yolda yürüyen çocuklara, sokak köpekleri 8 dakika arayla 2 kez saldırdı. Çocuklar kaçarak kurtuldu, yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

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