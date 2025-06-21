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        Kayıp olarak aranıyordu, barajda cansız bedeni bulundu

        GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Davut Bozan'ın (15), 9 saat sonra Tahtaköprü Barajı'nda cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:56 Güncelleme: 21.06.2025 - 13:00
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        Kayıp olarak aranıyordu, barajda cansız bedeni bulundu
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        GAZİANTEP’in İslahiye ilçesinde, kayıp olarak aranan Suriye uyruklu Davut Bozan'ın (15), 9 saat sonra Tahtaköprü Barajı’nda cansız bedeni bulundu.

        İslahiye ilçe merkezine bağlı Ortaklı Mahallesi’nde tarım işçiliği yapan Davut Bozan'dan haber alamayan ailesi, dün gece durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan gelen 8 AFAD peroneli, 2 kurtarma aracı, 2 bot, İslahiye jandarmadan 40 personel, 1 itfaiye ekibi, 1 sağlık ekibi, 5 jandarma devriye aracı ve dronla da havadan olmak üzere arama çalışmaları başlatıldı.

        Davut Bozan’ın Tahtaköprü Barajı'na serinlemek için girdiği ve kaybolduğu bilgisi üzerine çalışmalar barajda yoğunlaştırıldı. Kahramanmaraş ve Gaziantep’ten gelen dalgıç ekibi barajdaki aramada, sabahın erken saatlerinde Davut Bozan’ın suda cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan Bozan, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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