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        Eyüp öldürüldü; babası ve ağabeyi gözaltında

        GAZİANTEP'inKarkamış ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada Eyüp T.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2025 - 13:04 Güncelleme: 23.06.2025 - 13:05
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        Eyüp öldürüldü; babası ve ağabeyi gözaltında
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        GAZİANTEP'inKarkamış ilçesinde aile arasında çıkan silahlı kavgada Eyüp T. (29) hayatını kaybetti, şüpheli baba ve ağabey gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Karkamış'a bağlı Çiftlik Mahallesi’nde meydana geldi. Eyüp T., evlerinin bahçesinde babası Muhsin T. ve ağabeyi İbrahim Halil T. ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. İddiaya göre kavga sırasında ateşlenen bir tabancadan çıkan kurşunlar, Eyüp T.'ye isabet etti. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Eyüp T., kurtarılamadı. Olayın ardından baba ile ağabey, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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